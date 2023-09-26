Anasayfa Video Galeriler Gündem Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi 26 Eylül 2023 Salı Saat: 17:05 Güney Kore 10 yıl ardından ilk kez Seul'de Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenleyerek Kuzey Kore'ye gözdağı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6512e5253f1f7d3abb3a5533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi? Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet! Bebek sahilinde 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralını bozmadı