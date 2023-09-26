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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi

Güney Kore 10 yıl ardından ilk kez Seul'de Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenleyerek Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.

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