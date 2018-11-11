Güneydoğu’nun en büyük kafes kuşları organizasyonu
11 Kasım 2018 13:40
Güneydoğu’nun en büyük kafes kuşları organizasyonu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde düzenlenen en büyük kafes kuşları organizasyonunda, rengarenk kuşlara ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği tarafından düzenlenen "Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa Fuar ve Kongre Merkezi’nde iki gün süren...