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  3. 07 Aralık 2018 17:20

Güngören’de gasp!

Güngören’de silahlı iki gaspçı, bir kişiyi vurarak elindeki para dolu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gaspçıların kaçış anları cep telefonu ile kaydedildi. (İHA)

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