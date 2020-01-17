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  3. 17 Ocak 2020 12:50

Güngören'de patlama anı saniye saniye kamerada

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralanırken, binada büyük hasar meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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