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  3. 17 Ocak 2020 08:20

Güngören'de patlama ! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralanırken, binada büyük hasar meydana geldi.

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Beren Saat yeni Netflix projesini duyurdu
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