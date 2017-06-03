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  3. 03 Haziran 2017 22:15

Güngörende silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul Güngören’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Güngören'deki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Güngören'deki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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Türkiyenin konuştuğu raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
Türkiyenin konuştuğu raylarda namaz kılan adam ortaya çıktı
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Karşı şeride geçen tır 6 otomobili biçti: 8 yaralı
Karşı şeride geçen tır 6 otomobili biçti: 8 yaralı
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