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  3. 01 Haziran 2017 17:45

Güngörende yaşanan feci kaza kamerada

Güngören'de bir otomobilin kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Video Galeri
Makinist o anları anlattı
Makinist o anları anlattı
Video Galeri
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Telefon dolandırıcısı böyle yakalandı
Video Galeri
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Video Galeri
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Video Galeri
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