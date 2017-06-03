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  3. 03 Haziran 2017 23:15

Güngören'deki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

GÜNGÖREN'de düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında yoldan geçenlerin de bulunduğu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Güngörende silahlı kavga: Yaralılar var
Güngörende silahlı kavga: Yaralılar var
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Karşı şeride geçen tır 6 otomobili biçti: 8 yaralı
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