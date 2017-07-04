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  3. 04 Temmuz 2017 17:15

Günlerdir ormanda yaşıyorlardı! Yakalandılar

İstanbul’dan getirildikleri Çan ilçesi yakınlarında terk edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen, günlerdir sığındıkları ormanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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