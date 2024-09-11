Anasayfa Video Galeriler Gündem Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor 11 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 10:20 Güncelleme: 11 Eylül 2024 Çarşamba 10:20 Sakarya'da günlük 1.200 TL yevmiye vermesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan fındık üreticisi, 13 dönümlük bahçede fındıklarını 5 kişilik akraba ekibiyle topluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e144d338116ed29f0b1a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 yaşında geçirdiği çocuk felci onu durduramadı: 44 yaşındaki yaşam enerjisi hayran bıraktı Anaokulunda biri boksör iki kardeşten öğretmene saldırı Markete akülü sandalye ile gelip, çalıp kaçtı Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden polise saç baş yoldurttu Bekçi, eşini boğazından bıçakladı Yaşlı kadından doktora elektrikli çaydanlıkla öldüresiye darp 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar: Anne tutuklandı Hatay’da büyük orman yangını İstanbul'da polise silahlı saldırı