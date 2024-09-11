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Günlüğü 1.200 TL'ye çalışacak kişi bulamıyor

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Sakarya'da günlük 1.200 TL yevmiye vermesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan fındık üreticisi, 13 dönümlük bahçede fındıklarını 5 kişilik akraba ekibiyle topluyor.

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