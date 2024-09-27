Anasayfa Video Galeriler Gündem Günübirlik evlere gece yarısı baskını Günübirlik evlere gece yarısı baskını 27 Eylül 2024 Cuma Saat: 07:45 Adana'da emniyet güçleri geceyarısı günübirlik kiralanan evlere baskınlar düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f63875422032ca1f0d5cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnşaatta kürek ve sopalı kavga kamerada Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Freni boşalan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu Türkiye'de üretimi patladı: Yunanistan'ı tahtından indirmeye aday! Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Erdoğan: ''İleri teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz'' 4200 yıllık tarihi sarayın odaları gün yüzüne çıkarıldı İzmir'de orman yangını Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak