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Günübirlik evlere gece yarısı baskını

Adana'da emniyet güçleri geceyarısı günübirlik kiralanan evlere baskınlar düzenledi.

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