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  3. 22 Haziran 2019 18:33

Günün en acı fotoğrafı Bartın'dan geldi

Bartın'da iki gün önce annesinin elinden sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 11 yaşındaki minik İsa'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Sarıyer'in Youtube kanalı konuğu İmamoğlu'ydu
Sarıyer'in Youtube kanalı konuğu İmamoğlu'ydu
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Görenler gözlerine inanamadı! Tarlada inanılmaz görüntü
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Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi
Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi
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