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  4. Günün en acı haberi: 13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü

Günün en acı haberi: 13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü

Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen anne 2 çocuğu hayatını kaybetti.

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