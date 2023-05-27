Anasayfa Video Galeriler Gündem Günün en acı haberi: 13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü Günün en acı haberi: 13'üncü kattan düşen anne ve 2 çocuğu öldü 27 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 16:45 Kayseri'de, 13'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen anne 2 çocuğu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64720972dc13b72efa066463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Akar: Biz Suriyelileri göndermeyeceğiz demiyoruz Erdoğan'dan Adnan Menderes'in mezarına ziyaret Kocaeli'de otomotiv devinin fabrikasında korkutan yangın İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Prof. Dr. Celal Şengör, Akşener'e sarılıp gözyaşı döktü Gören telefona sarıldı... Bu ilginç görüntü Türkiye'de çekildi! İzmir'de büyük operasyon; onlarca zanlı tutuklandı Trafik magandaları kamerada! Bir aileye kabusu yaşattılar Oğuzhan Uğur ve ekibi iftiraları fena ''ti''ye aldı