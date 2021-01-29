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HÜKÜMETTEN FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI YENİ HAMLE
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  3. 29 Ocak 2021 12:20

Günün kahramanı 6 aylık hamile bir kadın oldu!

Brezilya’da 6 aylık hamile kadın, yemek yedikleri lokantada 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak, müşterilere silah doğrultan soyguncudan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

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