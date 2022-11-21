Anasayfa Video Galeriler Gündem Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu 21 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:00 Erzurum'da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki Afgan uyruklu minik çocuğu 12 yaşındaki bir başka Afgan çocuk kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637b3e32e97f4441352d6cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karkamış'a roketli saldırı ölü ve yaralılar var Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 3'üncü kattan düşen kediyi havada yakaladı Hıncal Uluç hayatını kaybetti Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi davalık oldu İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı İran Erbil’i İHA'larla vurdu İstanbul trafiğinde pazartesi yoğunluğu Ev hayali kurarken dolandırıldılar