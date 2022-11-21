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Günün kahramanı Afgan uyruklu bu çocuk oldu

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Erzurum'da bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 4 yaşındaki Afgan uyruklu minik çocuğu 12 yaşındaki bir başka Afgan çocuk kurtardı.

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