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  3. 08 Kasım 2019 12:30

Günün kahramanı bir kedi! Minik bebeği böyle kurtardı

Bir kedinin ebeveynleri yanında yokken medivenden düşmek üzere olan bebeği kurtardığı ana ait görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

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