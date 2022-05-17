Anasayfa Video Galeriler Gündem Günün kahramanı öğrenciyi hayata döndüren bir öğretmen oldu Günün kahramanı öğrenciyi hayata döndüren bir öğretmen oldu 17 Mayıs 2022 Salı Saat: 12:06 Bursa'da bir öğretmen, 2 tane bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62836581bafad134483e2793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı için yeni açıklama Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuğu'' böyle savundu Ringde kalp krizi geçiren Türk boksörün son anları kamerada no desc Türkiye'nin turizm başkentinde dehşet! 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltında Suriye'de ''Türkiye'deki Suriyeliler geri dönmesin'' protestosu İstanbul merkezli 7 ilde Twitch operasyonu: 18 gözaltı ''Suriyeliler ortalığı birbirine kattı'' denmişti, Emniyet yalanladı Sahte ikamet izni düzenleyen yabancı uyruklu zanlı yakalandı