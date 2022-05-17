Günün kahramanı öğrenciyi hayata döndüren bir öğretmen oldu

Bursa'da bir öğretmen, 2 tane bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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