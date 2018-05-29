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  3. 29 Mayıs 2018 18:25

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.O iddiaları ispata çağırdıİstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce’yi iddialarını ispata çağırarak, "Ben Pensilvanya’ya gitmişsem kimle gitmişim ispat et. Etmezsen namertsin" dedi. …Başbakan: Dağa çıkışlar bittiSiirt - Başbakan Binali Yıldırım...

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Kırmızı ışıktaki kanlı infaz kamerada
Kırmızı ışıktaki kanlı infaz kamerada
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Başbakan: Dağa çıkışlar bitti
Başbakan: Dağa çıkışlar bitti
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Yahudi yerleşimcilerin üzüm bağı katliamı
Yahudi yerleşimcilerin üzüm bağı katliamı
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Sadece kum ve sudan dev heykeller
Sadece kum ve sudan dev heykeller
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İstanbul’da şiddetli yağmur etkili oluyor
İstanbul’da şiddetli yağmur etkili oluyor
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Hakan Çalhanoğlu iftarını ’Köksal Baba’yla yaptı
Hakan Çalhanoğlu iftarını ’Köksal Baba’yla yaptı
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