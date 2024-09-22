Anasayfa Video Galeriler Gündem Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 12:13 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 12:13 İzmir'in Foça ilçesinde denizde yüzen bir vatandaşın göbeğine martı kondu. O ilginç anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66efdfaedfec4dd9980ba073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM Otoyolu'nda ölümle dans kamerada Adana'yı sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Erdoğan New York'ta böyle karşılandı Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti Şişli'de plazada yangın paniği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım