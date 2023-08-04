Anasayfa Video Galeriler Gündem Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 14:40 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 14:40 Adıyaman’da 5 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada genç kızlara yumruk ve taşlarla saldırdılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cce3a5c9ef4174e419d7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...'' Erdoğan yerel seçim startını verdi Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha ''Kızarlar diye korkuyorum'' deyip terliklerini çıkardı TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu Bu SMS'e dikkat: ''Ceza dosyanızın son günüdür!''