Anasayfa Video Galeriler Gündem Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti! 20 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 14:30 Adana'da Suriye uyruklu bir esnaf kendisinden haraç isteyen bir kişinn talebini reddettiği gerekçesiyle güpe gündüz sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ad7cf206dff34f323c3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı İstanbul'da kimyasal alarmı İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti Bir suç örgütü lideri daha yakalandı Kayınpeder dehşeti kamerada İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var! İstanbul'da 1 saat süren hırsızlık anı şoke etti Uyuşturucu kaçakçılarının yöntemi pes etti Türkiye'deki bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor