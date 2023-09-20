  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti!

Güpe gündüz sokak ortasında haraç cinayeti!

Adana'da Suriye uyruklu bir esnaf kendisinden haraç isteyen bir kişinn talebini reddettiği gerekçesiyle güpe gündüz sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hadise'nin cesur dekoltesi ortalığı karıştırdı
İstanbul'da kimyasal alarmı
İBB'ye iftira canlı yayında böyle ters tepti
Bir suç örgütü lideri daha yakalandı
Kayınpeder dehşeti kamerada
İstanbul'da mafya hesaplaşması: 1 ölü, 3 yaralı var!
İstanbul'da 1 saat süren hırsızlık anı şoke etti
Uyuşturucu kaçakçılarının yöntemi pes etti
Türkiye'deki bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor