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Güpegündüz akılalmaz hırsızlık kamerada

Bursa’da kâğıt toplayıcısı kaldırım üzerinde duran çöp kovasını çekçek arabasına koyarak kayıplara karıştı. Bu anlar kameralara yansıdı.

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Güpegündüz akılalmaz hırsızlık kamerada
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