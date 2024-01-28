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Güpegündüz aracın içinde böyle bulundular

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Tekirdağ'da direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı.

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