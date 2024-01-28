Anasayfa Video Galeriler Gündem Güpegündüz aracın içinde böyle bulundular Güpegündüz aracın içinde böyle bulundular 28 Ocak 2024 Pazar Saat: 22:20 Güncelleme: 28 Ocak 2024 Pazar 22:20 Tekirdağ'da direksiyon başında sızan alkollü sürücü, dakikalarca dil döken polis tarafından uyandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b6a9123114db25250d3133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili aday simit almak isterken “gerçek Türkiye” ile tanıştı Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı Dünyanın en ünlü tablosuna şoke eden saldırı Burak Yılmaz Kayserispor'da! İmzayı attı ''Kocam duş almıyor'' deyip mahkemeye koştu! Çok konuşulacak karar İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü Bu fay hattı haritalarda yok: ''7 büyüklüğünde deprem üretebilir'' Simit fiyatından bihaber olan AK Partili adayın zor anları 81 ilde çakarlı araçlara ceza yağdıli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız