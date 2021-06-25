Anasayfa Video Galeriler Gündem Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti! Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti! 25 Haziran 2021 Cuma Saat: 14:55 Aksaray’da bir kadın sokak ortasında eşi tarafından öldürüldü. Annesini kaybeden genç kız "50 kere şikayet ettik, 50 kere, hepinizin Allah belasını versin" diyerek feryat etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d5c42cdebb152ab7204063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükşen çifti cinayeti için özel ekip kuruldu Kömür tozu ilçenin kabusu oldu Delta varyantı bir ilimizde daha görüldü! 56 kişi karantinada Kerimcan Durmaz'dan Uçaktaki iğrenç paylaşımı için olay sözler Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin’in eski sevgilisi yeni sevgilisini denize attı İstanbul'da intihar girişiminde ortalık birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali sonrası izleyiciyi üzen veda İstanbul'da çevreyolunda bir faciadan dönüldü Korkunç cinayet, misafirler kokudan şüphelenince ortaya çıktı!