Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti!

Aksaray’da bir kadın sokak ortasında eşi tarafından öldürüldü. Annesini kaybeden genç kız "50 kere şikayet ettik, 50 kere, hepinizin Allah belasını versin" diyerek feryat etti.

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