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  3. 03 Haziran 2017 11:45

Güpegündüz kuruyemiş dükkânı soygunu kameralara yansıdı

Güngören’de bir kuruyemişçi dükkanına gelerek hurma satın alma bahanesiyle dükkan sahibini oyalayıp kasadan para çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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