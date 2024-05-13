Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada

Trabzon'da iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybederken o anlara dair görüntüler kameralara yansıdı.

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