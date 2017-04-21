SON DAKİKA
ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA ! ŞEHİT VE YARALILAR VAR
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Nisan 2017 11:20

Güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü

Güpegündüz silahlı çatışma görüntüye böyle yansıdı.

Video Galeri
Maskeli kadın maskesini çıkardı
Maskeli kadın maskesini çıkardı
Video Galeri
Hükümet gibi kadın
Hükümet gibi kadın
Video Galeri
Yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Video Galeri
50 milyon kişinin kimlik bilgileri hala tehlikede
50 milyon kişinin kimlik bilgileri hala tehlikede
Video Galeri
Su oranı arttı kuşlar Seyfe Gölüne aktı
Su oranı arttı kuşlar Seyfe Gölüne aktı
Video Galeri
Süel: Amacımız 'akıllı köyü' tüm köylere yaymak
Süel: Amacımız 'akıllı köyü' tüm köylere yaymak