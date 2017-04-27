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  3. 27 Nisan 2017 10:50

Güpegündüz televizyon hırsızlığı kamerada

Sultanbeyli'de yeni evlenecek bir şahsın evine giren yüzleri maskeli 4 hırsız gündüz vakti televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların televizyonu taşıdığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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