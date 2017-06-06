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HAKKARİ'DE ROKETATARLI SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT 6 ASKER YARALI
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  3. 06 Haziran 2017 16:45

Gurbetçiler Kapıkuleye ayak bastı

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için yollara düşen gurbetçiler, Kapıkule’den giriş yapmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından ‘Anavatana hoş geldiniz’ denerek karşılanan gurbetçiler, huzurlu ve güvenli yolculuk konusunda bilinçlendirildi.

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