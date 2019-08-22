Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
22 Ağustos 2019 17:05
Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dönmeye başlayan gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 2 kilometre, Pazarkule’de 3, Hamzabeyli’de ve İpsala Sınır Kapılarında da 4...