Anasayfa Video Galeriler Gündem Gurbetçinin çikolata paketlerinden çıkanlar şoke etti Gurbetçinin çikolata paketlerinden çıkanlar şoke etti 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 10:36 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 10:36 Aksaraylı gurbetçi Hollanda'dan memleketine izne gelirken çikolata paketlerine bir bir sardığı uyuşturucu maddelerle jandarmaya yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b081152bf6b301f002d273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı Onlarca şüpheli 26 ilde Siberağ'a takıldı Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada