Anasayfa Video Galeriler Gündem Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti 18 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 07:40 Bulgaristan vatandaşlarından sonra Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fdc2b5121479792917aee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı