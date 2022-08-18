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Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti

Bulgaristan vatandaşlarından sonra Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı.

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