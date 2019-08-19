Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri başladı
19 Ağustos 2019 23:20
Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri başladı
“Hızlı ve Öfkeli 9” filminin Gürcistan’da geçen bölümlerinin çekimleri başkent Tiflis’te başladı. Justin Lin’in yönettiği ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin bazı sahneleri Gürcistan’ın başkenti Tiflis ve Rustavi kentinde çekilecek. Çekimlerine bugün başlanan filmin ilk sahneleri başkenti Tiflis’in Özgürlük Meydanı, Rustaveli Caddesi, Pekin Caddesi ve Devlet Üniversitesi caddelerinde çekiliyor....