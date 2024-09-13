Anasayfa Video Galeriler Gündem Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 09:00 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 09:00 Van'da düzenlenen "Gurme ve Gastronomi" fuarında davetlilere 65 metre uzunluğundaki kebap ikram edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e3d50655f66b2d5105b083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı İstanbul'da bina çöktü Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü