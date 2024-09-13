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  4. Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni

Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni

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Van'da düzenlenen "Gurme ve Gastronomi" fuarında davetlilere 65 metre uzunluğundaki kebap ikram edildi.

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