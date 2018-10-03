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  3. 03 Ekim 2018 12:23

Gürsel Tekin: ''Orta direk vardı şimdi hiç bir direk yok''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'ye yaptığı açıklamada, "Eskiden orta direk vardı şimdi hiç bir direk yok" dedi.

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