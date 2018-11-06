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  3. 06 Kasım 2018 18:09

Gürsel Tekin'den MEB Bakanı Selçuk'a internet faturası sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Fatih Projesi uygulanan okulların Türk Telekoma'a ödediği internet faturasını TBMM'ye taşıdı.

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