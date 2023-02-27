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  4. Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

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AKİT TV’ye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Kanal İstanbul‘un rezalet bir proje olduğunu söyledi. Gürtuna’nın sözleri karşısında sunucu neye uğradığını şaşırdı.

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