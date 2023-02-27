Anasayfa Video Galeriler Gündem Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:10 Güncelleme: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:10 AKİT TV’ye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Kanal İstanbul‘un rezalet bir proje olduğunu söyledi. Gürtuna’nın sözleri karşısında sunucu neye uğradığını şaşırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc738178706c242f779133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Genç müzisyen intihar etti Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu! İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var