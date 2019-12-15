  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Aralık 2019 14:40

''Gürültü yapmayın, uyuyamıyorum'' dedi dehşeti yaşadı !

İstanbul Yeşilköy'de alt kattaki komşusuna "gürültü yapmayın, uyuyamıyorum" diye mesaj atan kişi, 3 kişi tarafından dövüldü. Dövülen kişi hastaneye kaldırıldı.

Video Galeri
Güldür Güldür ekibinden senaristlere ''kadın'' göndermesi
Güldür Güldür ekibinden senaristlere ''kadın'' göndermesi
Video Galeri
Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!
Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!
Video Galeri
7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi !
7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi !
Video Galeri
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama !
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama !
Video Galeri
Deniz Çakır sesiyle büyüledi !
Deniz Çakır sesiyle büyüledi !
Video Galeri
Suriyelilerin kız kaçırma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü
Suriyelilerin kız kaçırma tartışmasında ortalık savaş alanına döndü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM