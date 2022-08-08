Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı

Türkiye enflasyon liginde son sıraya gerilerken, Almanya’da bir vatandaşın 20 euro ile marketten aldıklarına dair video paylaşım gündem oldu.

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