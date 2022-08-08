Anasayfa Video Galeriler Gündem Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı 08 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 09:30 Türkiye enflasyon liginde son sıraya gerilerken, Almanya’da bir vatandaşın 20 euro ile marketten aldıklarına dair video paylaşım gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f0ad96961bff25e47407c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Barlar sokağında ortalık savaş alanına döndü! Plajda 2 tacizciye öldüresiye dayak! İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta Giresun'da sel! '' Suriyeli çalıştırıyorum'' diyen iş yeri sahibinden olay sözler Vakalar patladı, 80 bin turist mahsur kaldı! Çanakkale’de orman yangını