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  4. Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı

Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı

Türkiye enflasyon liginde son sıraya gerilerken, Almanya’da bir vatandaşın 20 euro ile marketten aldıklarına dair video paylaşım gündem oldu.

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