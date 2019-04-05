Güven: “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor”
05 Nisan 2019 11:05
Güven: “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor”
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Kurul önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor, süreç devam ediyor. Bize gelen kararlara bakıyoruz, ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz” dedi. YSK’ya gelişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine Güven, "Seçim süreci sona erdi, yargı süreci başladı. YSK’nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de seçim iş ve...