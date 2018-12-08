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  3. 08 Aralık 2018 13:30

Güvenlik görevlisi adamın elinden bıçağı böyle aldı

Bursa’da kız arkadaşına kızıp bıçağı kendi boğazına dayayan adamı, tesadüf eseri oradan geçen özel bir güvenlikçi kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesinde meydana geldi. Kız arkadaşına kızıp boğazına bıçak dayayan adamı etkisiz hale getiren özel güvenlikçi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boğazına bıçak dayayan...

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