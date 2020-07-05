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  3. 05 Temmuz 2020 18:20

Güvenlik görevlisine maganda dayağı! Saniye saniye kamerada!

Video Galeri
17 yaşındaki genç, araç çalıp lüks siteyi birbirine kattı!
17 yaşındaki genç, araç çalıp lüks siteyi birbirine kattı!
Video Galeri
İstanbul ve Sakarya'da ''fuhuş'' operasyonu!
İstanbul ve Sakarya'da ''fuhuş'' operasyonu!
Video Galeri
İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler!
İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler!
Video Galeri
İstanbul Boğazı'nda tekne yangını
İstanbul Boğazı'nda tekne yangını
Video Galeri
Yunan amiralden ''Türk gemileriniz batıracak mıyız?' sorusuna şoke eden yanıt
Yunan amiralden ''Türk gemileriniz batıracak mıyız?' sorusuna şoke eden yanıt
Video Galeri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
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