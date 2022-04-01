Anasayfa Video Galeriler Gündem Güvenlik kamerasında gece yarısı sürprizi Güvenlik kamerasında gece yarısı sürprizi 01 Nisan 2022 Cuma Saat: 08:45 ABD’nin Montana eyaletinde meraklı baykuşun bir binanın en üst katındaki hava durumu gözlem kamerasını inceleme anları görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6246916ef5c2bd5f8c66a453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan Suriyelileri geri göndermek için planını açıkladı Beren Saat: Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan... Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış Bir ilimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Peş peşe patlamalarla ortalık savaş alanına döndü Sokak ortasında linç ettiler! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusu lazer güdümlü füze ile vurdu Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Treni'ni İmamoğlu raylarla buluştu Bahar Candan'ın Murat Boz açıklaması olay oldu Kafede spor hocasına kanlı infaz