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Güvenlik kamerasında gece yarısı sürprizi

ABD’nin Montana eyaletinde meraklı baykuşun bir binanın en üst katındaki hava durumu gözlem kamerasını inceleme anları görüntülendi.

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