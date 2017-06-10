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  3. 10 Haziran 2017 14:45

Güvenpark'ta polisle dolmuşçu kavgası

ANKARA'da sivil polislerle dolmuşçular arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polisin, görüntüyü çeken kişiye de tepki gösterdiği görüntülere yansıdı.

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