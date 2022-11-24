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  4. Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu

Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu

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ABD'li atlet Kennedy Smith'in koşu öncesi ve sonrası yaptığı hareketler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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