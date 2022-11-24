Anasayfa Video Galeriler Gündem Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 22:50 Güncelleme: 24 Kasım 2022 Perşembe 22:50 ABD'li atlet Kennedy Smith'in koşu öncesi ve sonrası yaptığı hareketler sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637fcb0662bbf8482143eb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da iğrenç taciz: Genç kızı böyle kurtardı 5.9'luk Düzce depreminde yer yarıldı! Nesli tükenme tehlikesindeki ''canavar'' Türkiye'de bulundu Kötü haber Gazi Üniversitesi'nden geldi: ''İstanbul depremi için zaman doldu'' 3.5 ton metamfetamin ele geçirilen operasyon kamerada Öğretmenler gününde kadın öğretmen garip kazada ölümden döndü Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun davasında şaşırtan ifadeler Kanal 7’nin Esaret dizisindeki kadına şiddet görüntüleri infial yarattı Hemşirelerden ‘Yasak Elma’ya tepki