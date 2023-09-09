Anasayfa Video Galeriler Gündem Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 17:35 Genç oyuncu Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc82b83fd3ae55d12bb5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı İzmir'de orman yangını! Uçuşlar iptal edildi Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var