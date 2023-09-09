Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!''

Genç oyuncu Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü iddia etti.

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