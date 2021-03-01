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MİLYONLARCA EMEKLİYE MAYIS'TA ÇİFT İKRAMİYE MÜJDESİ!
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  3. 01 Mart 2021 14:30

Güzellik merkezinde kabusu yaşadı

Kahramanmaraş’ta gittiği bir güzellik merkezinde yüzüne ‘Flexcr Lazer’ tedavisi uygulanan kadının yüzü yandı, gözünden kan geldi. Genç kadın kendisini bu hale getiren güzellik merkezinden şikayetçi oldu.

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