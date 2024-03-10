Güzellik merkezinde ''topuklu ayakkabı'' dayağı! Kadına kabusu yaşattı

İstanbul Tuzla'da estetisyen Y.E., çalıştığı güzellik merkezinin sahibi A.G. tarafından şiddete uğradığını iddia etti. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Y.E.'nin kardeşi, ''Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olmuş. Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş.'' diye...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ed896b1bf4fab2670f9423" allowfullscreen></iframe>