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Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı

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İstanbul Esenyurt'ta bir güzellik merkezine son bir ayda üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi.

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