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  3. 12 Mayıs 2020 15:50

Güzellik merkezini kurşunladı, o anları kameraya kaydetti

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı. Saldırgan o anları kameraya kaydetti.

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Maltepe Belediyesi'nden salgın sürecinde güç verecek paylaşım
Maltepe Belediyesi'nden salgın sürecinde güç verecek paylaşım
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Kabus gibi! Tek isteği uçurtmasını uçurmaktı...
Kabus gibi! Tek isteği uçurtmasını uçurmaktı...
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Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var
Evdeki gizemli yangınları yorumlayan pedagog: Yangın çıkarma hastalığı var
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Türkiye'nin Robinson Coruse'sinin adası emin ellerde
Türkiye'nin Robinson Coruse'sinin adası emin ellerde
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Kulisler bu soruya yanıt arıyor: Hayatı FETÖ'cülerle geçen bakan kim ?
Kulisler bu soruya yanıt arıyor: Hayatı FETÖ'cülerle geçen bakan kim ?
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İstifa eden eski Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı: ''Rahatsız oldular''
İstifa eden eski Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı: ''Rahatsız oldular''
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